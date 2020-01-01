Когда откроются кинотеатры в Киеве: Названа дата

Билеты будут продаваться с соблюдением дистанции, свободные места будут изолировать.

Кинотеатры города Киева возобновят свою работу в четверг, 2 июля. Обэ том Радио Свобода сообщил генеральный директор сети Multiplex Роман Романчук.

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Информацию об открытии столичных кинозалов 2 июля подтвердили в сети Планета Кино, а также в кинотеатре “Жовтень“. Подробностями с 1+1 поделилась директор заведения Юлия Антипова.

“Мы открываем двери нашего кинотеатра 2 июля. Билеты можно будет приобрести уже в конце этой недели“, - сообщила она.

По словам Антиповой, в прокате будет 19 фильмов. Стоимость билетов в кинотеатре изменять пока не собираются, и цены останутся на докарантинном уровне. При этом кинотеатр будет работать с соблюдением всех ограничений.

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“Билеты будут продаваться с соблюдением дистанции полтора метра. Свободные места будут изолировать, чтобы гости не садились. За соблюдением требований будут следить контролеры. Во время приема пищи и напитков можно будет снять маску“, - сообщила директор “Жовтня“.

Напомним, что власти Киева разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. При ухудшении эпидемиологической ситуации карантинные ограничения будут снова возвращены.