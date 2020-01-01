В Минфине озвучили размер госдолга Украины

Расходы на погашение и обслуживание долговых обязательств Украины в мае составили почти 56 миллиардов гривен.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за май 2020 года в гривневом эквиваленте вырос на 0,59% - до 2,209 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, госдолг Украины в долларовом эквиваленте в мае вырос на 0,83% - до $82,12 млрд.

“В мае Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд“, - говорится в сообщении.

В Минфине также отмечают, что колебания на валютном рынке в мае были минимальными, поэтому их влияние на состояние государственного долга оказалось незначительным.

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“Всего за отчетный период расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание - 12,7 млрд грн“, - уточнили в ведомстве.

Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил, что несмотря на мировой кризис Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства.