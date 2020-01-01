Нацбанк установил официальный курс валют на 26 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 26 июня на отметке в 26,70 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 5 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 29,91 грн. Это на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 26 июня:

100 долларов США - 2670 грн (+5 коп.)

100 евро - 2991 грн (-16 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен НБУ

Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.