Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен

Комментариев: 0
Нацбанк установил официальный курс валют на 26 июня.
Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен
Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 26 июня на отметке в 26,70 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 5 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

Читай также: Каким будет курс доллара летом 2020 - прогноз эксперта

Евро при этом установлен на отметке 29,91 грн. Это на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 26 июня:

  • 100 долларов США - 2670 грн (+5 коп.)
  • 100 евро - 2991 грн (-16 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен
Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен
НБУ

Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен
Курс валют на 26 июня: евро снова дешевле 30 гривен
НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.

Поделись:
Теги: НБУ, курс валют, гривна, доллар, евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь