Цены на сырье возрастают после обвала в среду более чем на 5%.

Нефть на мировых рынках в пятницу растет в цене depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в пятницу возросли. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:54 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,39% - до 41,62 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,29% - до 39,22 доллара за баррель.

Цены на нефть пошли вверх после обвала более чем на 5% в среду и незначительного снижения в четверг. По мнению аналитиков, нынешний рост стоимости сырья связан возрастающим оптимизмом относительно восстановления мирового спроса на топливо.

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В частности, эксперты CMC Markets указывают, что данные со спутников показывают существенный рост трафика в Китае, Европе и США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.