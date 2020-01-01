Банки уходят на длинные выходные
Украинские банки будут иметь не два, а три выходных дня. Об этом говорится в календаре, ранее утвержденном Национальным банком Украины.
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Так, 27, 28 и 29 июня будут для финансовых учреждений выходными. Это связано с Днем Конституции, который будет отмечаться в воскресенье, 28 июня.
В соответствии с календарем, ранее утвержденном НБУ, в 2020 году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в Украине.
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Банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего“, - говорилось в сообщении регулятора.
Напомним, что в 2020 году украинцы будут отдыхать 11 дополнительных дней.
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