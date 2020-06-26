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Пессимистичный прогноз для Украины-2020: в МВФ назвали две причины

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Украинский ВВП падает больше, чем в других странах, из-за отсутствия денежных буферов у домохозяйств.
Пессимистичный прогноз для Украины-2020: в МВФ назвали две причины
Пессимистичный прогноз для Украины-2020: в МВФ назвали две причины
depositphotos.com

Прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на 8,2% поясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, ВВП в Украине падает больше, чем в других странах, в частности, из-за отсутствия денежных буферов, как в других странах. А отсутствие денежных накоплений способствует дальнейшему падению уровня потребления.

Также, по словам представителя МВФ, в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню оказываемой экономике государственной поддержки, которая ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

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По словам, очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие экономической ситуации, пока не будет изобретена вакцина против вируса COVID-19.

Напомним, что в начале июня Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Об этом сообщалось на сайте МВФ в материале об утверждении 18-месячной программы сотрудничества с Украиной.

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Теги: МВФ, ВВП Украины, падение экономики
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ldferwws    26.06.2020, 10:59
Оценка:  -21
ldferwws
А вы тарифы на услуги ЖКХ ещё больше поднимите.И долг населения вырастет вместе с ВВП,точно вам говорю!
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