Украинский ВВП падает больше, чем в других странах, из-за отсутствия денежных буферов у домохозяйств.

Пессимистичный прогноз для Украины-2020: в МВФ назвали две причины depositphotos.com

Прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на 8,2% поясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: МВФ оценил, когда Украина преодолеет кризис

По его словам, ВВП в Украине падает больше, чем в других странах, в частности, из-за отсутствия денежных буферов, как в других странах. А отсутствие денежных накоплений способствует дальнейшему падению уровня потребления.

Также, по словам представителя МВФ, в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню оказываемой экономике государственной поддержки, которая ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Читай также: Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

По словам, очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие экономической ситуации, пока не будет изобретена вакцина против вируса COVID-19.

Напомним, что в начале июня Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Об этом сообщалось на сайте МВФ в материале об утверждении 18-месячной программы сотрудничества с Украиной.