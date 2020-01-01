У Укрнафты - новый глава наблюдательного совета: Подробности

Николай Гавриленко является директором по управлению дивизионом "Нефть" Группы Нафтогаз.

Члены наблюдательного совета ПАО “Укрнафта“ избрали председателем органа Николая Гавриленко. Соответствующее решение члены набсовета приняли на заседании 25 июня 2020 года, сообщается на сайте Группы Нафтогаз.

Читай также: Миллиарды на бензобаке. Как формируют цены на АЗС

Согласно сообщению, Гавриленко является директором по управлению дивизионом “Нефть“ Группы Нафтогаз.

По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, полномочия, которые получил Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту.

“Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится для оздоровлении Укрнафты и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга“, сказал Коболев.

Читай также: Укртрансгаз и Укрнафта решили спор на 15 млрд

Сообщается также, что генеральный директор АО “Укртранснафта“ Николай Гавриленко с января 2019 года возглавляет дивизион “Нефть“, объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы Группы Нафтогаз. С 10 июня 2020 года он является представителем Нафтогаза в наблюдательном совете Укрнафты.

Напомним, что в начале июня НАК “Нафтогаз Украины“ отозвала Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете ПАО “Укрнафта“.