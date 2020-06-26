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Укрзализныця откладывает выплату в бюджет 750 млн грн: Названа причина

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В Мининфраструктуры пожаловались на многомиллионные убытки УЗ вследствие карантина.
Укрзализныця откладывает выплату в бюджет 750 млн грн
Укрзализныця откладывает выплату в бюджет 750 млн грн
Укрзализныця/Facebook

Министерство инфраструктуры инициировало перенесение конечного срока выплаты дивидендов компанией Укрзализныця на конец 2020 года. Соответствующие изменения в законодательство были утверждены на заседании правительства 25 июня, сообщают Наші гроші.

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Согласно сообщению, в пояснительной записке ведомство отмечает, что распространение коронавируса и введение карантина “приведет к негативному влиянию на чистую прибыль АО “Укрзализныця“ объемом до 1 млрд грн“.

Также в Мининфраструктуры указывают, что после остановки пассажирского движения железная дорога вернула билетов на 300 млн грн. В целом же за время карантина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок сократился на 12%, пассажирских - на 62%. При этом девальвация гривны за пять месяцев привела к убыткам Укрзализныци в размере 4 млрд грн.

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В свою очередь представители Минфина отметили, что предложенные изменения приведут к переносу уплаты государству 749,5 млн грн, однако эти предостережения не были поддержаны. Кроме того, на неуплаченные Укрзализныцей дивиденды предложено не начислять пеню.

Напомним, что исполняющего обязанности председателя правления “Укрзализныци“ Ивана Юрика и его подчиненных в филиале “Центр обеспечения производства“ обвиняют в махинациях на 100 млн грн путем поднятия стоимости билетов.

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Теги: Укрзализныця, дивиденды, ж/д перевозки
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