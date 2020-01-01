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Улучшение ситуации за год заметили только 15% украинцев - Опрос

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Больше всего украинцы недовольны ценами и тарифами.
Улучшение ситуации за год заметили только 15% украинцев - Опрос
Улучшение ситуации за год заметили только 15% украинцев - Опрос
depositphotos.com

Только 15,2% граждан Украины считают, что общая ситуация в стране за последний год улучшилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в конце апреля 2020 года Центром Разумкова.

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Согласно данным опроса, относительное большинство опрошенных (42,3%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, еще 33,2% считают, что она не изменилась. 9,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Среди сфер общественной жизни опрошенные чаще всего отмечали ухудшение ситуации с уровнем цен и тарифов (56,9%), а также в экономическом положении страны (50,0%).

В других сферах абсолютное или относительное большинство респондентов указали на отсутствие существенных изменений в течение последнего года.

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Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью. Опрошено 2056 респондентов по всей Украине, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что, согласно результатам одного из соцопросов, каждый третий украинец жалеет о распаде СССР.

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Теги: соцопросы, экономическая ситуация, граждане Украины
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