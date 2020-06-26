Украина вернется на докарантинный уровень развития в 2024 году - МВФ

По словам представителя Фонда в Украине, экономическая ситуация частично улучшится только в 2021 году.

Украина вернется на докарантинный уровень развития лишь в 2024 году. Об этом заявил глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

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По словам представителя МВФ, в 2021 году экономическая ситуация в Украине частично улучшится, однако даже в конце следующего года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году.

Люнгман также назвал основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ. По его словам среди долгосрочных целей - борьба с коррупцией, реформирование Налоговой и Таможенной служб, внедрение судебной реформы, содействие приватизационному процессу и развитие финансового сектора.

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Также, по словам представителя МВФ, в Фонде ожидают, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.

Напомним, обновленный прогноз Международного валютного фонда показал, что мировая экономика в 2020 году сократится еще больше, чем ожидалось.