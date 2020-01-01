Курс валют на 30 июня: гривна незначительно проседает к евро

Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 30 июня на отметке в 26,69 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 1 копейку. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 29,95 грн. Это на 4 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 30 июня:

100 долларов США - 2669 грн (-1 коп.)

100 евро - 2995 грн (+4 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.