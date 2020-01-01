Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 30 июня: гривна незначительно проседает к евро

Комментариев: 0
Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня.
Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 30 июня на отметке в 26,69 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 1 копейку. Об этом сказано на сайте НБУ.

Читай также: Каким будет курс доллара летом 2020 - прогноз эксперта

Евро при этом установлен на отметке 29,95 грн. Это на 4 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 30 июня:

  • 100 долларов США - 2669 грн (-1 коп.)
  • 100 евро - 2995 грн (+4 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня
НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июня
НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.

Поделись:
Теги: НБУ, курс валют, гривна, доллар, евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь