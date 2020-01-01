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Украина передала в концессию Херсонский порт: Детали сделки

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Компания-концессионер инвестирует в развитие порта 300 млн грн, еще более 18 млн грн будет вложено в местную инфраструктуру.
Украина передала в концессию Херсонский порт
Украина передала в концессию Херсонский порт
seaport.kherson.ua

Херсонский морской торговый порт передан в концессию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, согласно условиям сделки компания-концессионер ООО “Рисоил-Херсон“ обязуется инвестировать в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн грн будет вложено в местную инфраструктуру.

Криклий уточнил, что концессия заключена на 30 лет. При этом уже в 2030 году компания должна довести объемы перевалки грузов порта до уровня не менее 1,36 млн тонн.

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“Сохранены рабочие места, достойная оплата труда сотрудников и непрерывная деятельность порта. “Рисоил-Херсон“ обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного“, - написал Криклий.

По словам министра, в ближайшее время планируется подписание концессии порта Ольвия, следующим концессионным проектом станет порт Черноморск.

Напомним, что Антимонопольный комитет одобрил концессию порта в Николаеве.

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Теги: порты, концессия, Криклий, инвесторы, госпредприятия
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