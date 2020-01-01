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Нефть на мировых рынках во вторник теряет в цене

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На тенденции рынка повлияли новые ограничения, введенные в ряде штатов в связи со вспышками COVID-19.
Нефть на мировых рынках во вторник теряет в цене
Нефть на мировых рынках во вторник теряет в цене
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти во вторник снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:48 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,57% - до 41,61 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,81% - до 39,38 доллара за баррель.

На нынешние тенденции рынка топлива влияют новые ограничения, введенные в ряде штатов в связи со вспышками COVID-19. По мнению аналитиков, инвесторы опасаются, что это затормозит начавшийся процесс восстановления спроса.

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Кроме того, увеличить дисбаланс спроса и предложения может возобновление добычи сырья в Ливии. Так, Национальная нефтяная корпорация заявила, что стремится к прогрессу в переговорах с соседями относительно снятия блокады нефтяных месторождений.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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