Только каждый четвертый респондент высказался за сотрудничество Украины с Фондом и получение новых кредитов.

Количество украинцев, поддерживающих сотрудничество нашего государства с Международным валютным фондом, по сравнению с апрелем 2020 года уменьшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Согласно данным исследования, только каждый четвертый респондент (24%) высказался за сотрудничество Украины с МВФ и получение новых кредитов. По сравнению с апрелем доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов.

При этом почти две трети опрошенных (61%) считают, что Украине сейчас лучше не сотрудничать с Фондом и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем доля противников сотрудничества Украины с МВФ увеличилась на 15 процентных пунктов.

Число поддерживающих сотрудничество с МВФ украинцев уменьшилось - Опрос kiis.com.ua

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Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что стратегической задачей Минфина является избавление от прямого финансирования Украины Международным валютным фондом.

Напомним, что 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе Stand-by в размере 2,1 миллиарда долларов.