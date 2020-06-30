Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число поддерживающих сотрудничество с МВФ украинцев уменьшилось - Опрос

Комментариев: 1
Только каждый четвертый респондент высказался за сотрудничество Украины с Фондом и получение новых кредитов.
Число поддерживающих сотрудничество с МВФ украинцев уменьшилось - Опрос
Число поддерживающих сотрудничество с МВФ украинцев уменьшилось - Опрос
depositphotos.com

Количество украинцев, поддерживающих сотрудничество нашего государства с Международным валютным фондом, по сравнению с апрелем 2020 года уменьшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читай также: Между программой Кабмина и меморандумом с МВФ есть конфликт - Гетманцев

Согласно данным исследования, только каждый четвертый респондент (24%) высказался за сотрудничество Украины с МВФ и получение новых кредитов. По сравнению с апрелем доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов.

При этом почти две трети опрошенных (61%) считают, что Украине сейчас лучше не сотрудничать с Фондом и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем доля противников сотрудничества Украины с МВФ увеличилась на 15 процентных пунктов.

Число поддерживающих сотрудничество с МВФ украинцев уменьшилось - Опрос
Число поддерживающих сотрудничество с МВФ украинцев уменьшилось - Опрос
kiis.com.ua

Читай также: Шмыгаль уточнил особенности новой программы с МВФ

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что стратегической задачей Минфина является избавление от прямого финансирования Украины Международным валютным фондом. 

Напомним, что 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе Stand-by в размере 2,1 миллиарда долларов.

Поделись:
Теги: МВФ, соцопросы, Украина и МВФ, кредиты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.06.2020, 10:54
Оценка:  0
гость
вымирают те кто поддерживал потихоньку от нищеты, безработицы. Все денбги МВФ идут на уничтожение украинцев. С хорошей европой хоть бы 7 млн осталось, все вымрут
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь