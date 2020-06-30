В Украине запускается рынок газа: Что изменится для потребителей

Новые правила позволяют украинцам самостоятельно выбрать нового поставщика, чьи условия покажутся наилучшими.

Украинцы смогут в ближайший год выбирать себе поставщиков из 5-7 компаний, которые будут работать на рынке природного газа. Об этом накануне открытия 1 июля рынка газа в Украине сообщил в интервью UBR.ua генеральный директор независимого провайдера энергии ETG Владимир Шведкий.

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Как известно, с 1 июля будет отменены так называемые публичные специальные обязательства (ПСО) - фиксированная цена на газ, которая искусственно удерживалась постановлениями Кабинета министров и которая будет формироваться рынком. Таким образом, у украинцев появится возможность самим выбирать поставщика.

“Остаются все действующие поставщики, которые работали на условиях ПСО последние пять лет. Из тех, кто заявились, из независимых пока только мы одни, мы не знаем других. И НАК “Нафтогаз“ декларирует свое желание быть в рынке. Я думаю, будет 5-7 поставщиков в ближайший отопительный сезон“, - прогнозирует эксперт.

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По словам Шведкого, новые правила позволяют украинцам самостоятельно выбрать нового поставщика, чьи условия покажутся наилучшими. В частности, необходимо будет просто подать заявку на присоединение, и в течение 21 дня поставщик сам оформит подключение нового покупателя-физического лица.

Напомним, что НАК “Нафтогаз Украины“ договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями.