Укрпочта направила в госбюджет половину прибыли за 2019 год: Названа сумма

Еще 50% прибыли компания направила на инвестиции и борьбу с коронавирусом.

Укрпочта направила в госбюджет половину прибыли за 2019 год facebook.com/igor.smelyansky

Компания “Укрпочта“ направила в государственный бюджет 202,7 миллиона гривен дивидендов за 2019 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор государственного оператора почтовой связи Игорь Смелянский.

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По его словам, эта сумма составляет 50% чистой прибыли Укрпочты за прошедший год. Кроме того, компания также направила в госбюджет 36.5 миллионов гривен предоплаты налога на прибыль за 2020 год.

“Нам бы конечно, очень хотелось эти деньги инвестировать в инфраструктуру Укрпочты, чтобы мне не приходилось читать о раздолбаных отделениях и машинах. Но я также пониманию ситуацию в стране“, - написал Смелянский.

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По словам руководителя Укрпочты, еще 50% прибыли компания направила на инвестиции и борьбу с коронавирусом.

Напомним, что генеральный директор “Укрпочты“ Игорь Смелянский откровенно сознался, сколько он на самом деле зарабатывает.