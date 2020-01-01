Всемирный банк назначил нового директора по Украине

До своего нынешнего назначения Аруп Банерджи занимал должность регионального директора Всемирного банка по ЕС.

Региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине назначен Аруп Банерджи. Об этом сообщается на сайте Банка.

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Согласно сообщению, Банерджи будет руководить взаимодействием Всемирного банка с правительствами, заинтересованными сторонами и партнерами во всех трех странах. Кроме того, он будет руководить обеспечением и реализацией инвестиционной, кредитной и аналитической деятельности Банка, а также координировать будущие направления программ.

Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине twitter.com/ArupBanerji

До своего нынешнего назначения гражданин Индии Аруп Банерджи занимал должность регионального директора Всемирного банка по ЕС и руководил оперативной, стратегической, аналитической и информационной работой Банка в странах ЕС.

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С июля 2016 года должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине занимала Сату Кахконен. В феврале 2020 года она была назначена на должность главы представительства Всемирного банка в Индонезии и Восточном Тиморе.

Напомним, что по прогнозу Всемирного банка экономика Украины из-за коронакризиса сократится в 2020 году на 3,5%.