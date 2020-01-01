Нардепов интересуют ликвидация последствий наводнения на Западе Украины и использование средств на борьбу с COVID-19.

Шмыгаль в пятницу отчитается перед депутатами: Подробности Скриншот

Верховная Рада Украины в пятницу во время часа вопросов к правительству заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом во время согласительного совета глав депутатских фракций, групп и комитетов сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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По его словам, с предложением заслушать главу правительства выступили представители всех фракций.

“Главный вопрос связан с событиями, которые мы наблюдаем на западе нашего государства, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская области“, - сказал спикер.

По словам Разумкова, кроме ситуации с ликвидацией последствий наводнения в западных областях Шмыгаль отчитается об использовании средств на борьбу с COVID-19.

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“Это комплексные аспекты, ведь мы видим непростую ситуацию. Законом №3509 были выделены средства на дороги, будет нам хватать на борьбу с коронавирусом - тоже стоило бы заслушать“, - отметил глава Верховной Рады.

Напомним, что Верховная Рада отклонила доработанную Программу деятельности Кабинета министров.