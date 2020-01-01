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В 2020 году в Украину уже ввезли иномарок на $1,2 млрд

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Больше всего авто было ввезено из США, Японии и Германии.
В 2020 году в Украину уже ввезли иномарок на $1,2 млрд
В 2020 году в Украину уже ввезли иномарок на $1,2 млрд
depositphotos.com

Объем импорта легковых авто в Украину в январе-мае 2020 года составил $1,21 млрд. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

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Так, больше всего “легковушек“ с начала 2020 года было ввезено в Украину из США - их общая стоимость составляет $268,3 млн. Далее следует Япония - импорт из этой страны составил $228,7 млн. В тройке лидеров также оказалась Германия - $200,2 млн.

Также в ведомстве сообщили, что в январе-мае 2020 года Украина в общей сложности экспортировала легковых авто на сумму $1,74 млн. Больше всего отечественных автомобилей было продано в Канаде, Германии и Кении.

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Ранее сообщалось, что дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-апрель 2020 года составил $674,5 млн, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, согласно результатам одного из социологических опросов больше 80% украинцев считают, что авто должно быть в каждой семье.

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Теги: легковые машины, автотранспорт, импорт авто
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