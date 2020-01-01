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Каким будет курс доллара: Эксперты дали прогноз на лето

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По мнению аналитиков, до конца сентября курс не преодолеет отметки в 28 гривен за доллар.
Каким будет курс доллара: Эксперты дали прогноз на лето
Каким будет курс доллара: Эксперты дали прогноз на лето
depositphotos.com

К концу сентября 2020 года курс доллара достигнет 28 гривен. Такой прогноз в комментарии Сегодня высказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, нынешний невысокий курс доллара объясняется связанным с карантином падением импорта и спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса.

“Да и население ввиду потери доходов не спешило ее скупать. Торговые обороты валютного рынка снизились в разы, что и стабилизировало низкий курс. Но как только будет более активный выход импортеров на валютный рынок - курс пойдет вверх“, - считает эксперт.

В то же время по мнению вице-президента по вопросам экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктора Скаршевского, в ІІІ квартале 2020 года курс не превысит 27,5 гривен за доллар.

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По словам эксперта, нынешние тенденции спроса и предложения на валютном рынке останутся неизменными:

  • спрос упал из-за сокращения объемов импорта, его удешевления (прежде всего, энергоресурсов);
  • предложение упало из-за снижения экспорта и сокращения на 13,2% валютных поступлений от трудовых мигрантов;
  • нерезиденты хоть и выводят валюту из Украины посредством выхода из гривневых ОВГЗ, но медленно;
  • золотовалютных резервов Нацбанка достаточно, поэтому выплаты по внешнему долгу минимально повлияют на динамику обменного курса;
  • остается низкий спрос населения на валюту по причине снижения доходов.

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“В третьем квартале данные тенденции сохранятся, поэтому курс будет в пределах 26,5-27,5 гривни/доллар“, - резюмирует эксперт.

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.

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Теги: курс валют, прогноз курса валют, доллар, девальвация, гривна
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