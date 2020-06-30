Аэропорт "Киев" увольняет половину сотрудников: Названа причина

На предприятии жалуются на бездеятельность властей в вопросе спасения аэропорта от банкротства.

Руководство аэропорта “Киев“ вынуждено сократить половину своих сотрудников, чтобы спасти предприятие от банкротства. Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.

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Согласно сообщению, поэтапное сокращение связано с глубоким кризисом, в котором оказалось предприятие. Его руководство видит причину такой ситуации в резком падении авиаперевозок и снижении пассажиропотока.

“Накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства, а также власти Киева. Напомним, что руководство Международного аэропорта “Киев“ постоянно обращается за помощью к власти, но должной и своевременной реакции так и нет“, - говорится в сообщении.

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Как отмечают на предприятии, банкротство аэропорта “Киев“ будет иметь катастрофические последствия для международного имиджа, авиационной отрасли Украины, экономики и рынка труда в целом.

“К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт “Киев“ объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства“, - сказал гендиректор компании “Мастер-Авиа“ Олег Левченко.

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Согласно сообщению, на данный момент каждое подразделение аэропорта “Киев“ решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Напомним, что 31 августа 2019 года в День авиации в аэропорту “Киев“ открыли памятник выдающемуся украинскому авиаконструктору Игорю Сикорскому.