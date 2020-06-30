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Совет НБУ отказался вносить кандидатуру Чурия на пост замглавы Нацбанка

Комментариев: 1
В НБУ усматривают в таком решении "политическую мотивированность отдельных членов Совета".
Совет НБУ отказался вносить кандидатуру Чурия на пост замглавы Нацбанка
Совет НБУ отказался вносить кандидатуру Чурия на пост замглавы Нацбанка
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный 7-летний срок. Об этом сообщается на Facebook-странице регулятора.

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Согласно сообщению, во время голосования лишь 4 из 9 членов Совета НБУ поддержали рассмотрение данного вопроса в ходе сегодняшнего заседания. В Нацбанке считают, что такие действия Совета противоречат нормам украинского законодательства.

“Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение“, - говорится в сообщении Нацбанка.

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Согласно сообщению, глава НБУ Яков Смолий планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета Нацбанка на 6 июля. На заседании вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ попытаются внести в повестку дня еще раз.

Как известно, в декабре 2019 года НБУ обвинил отдельных членов Совета Нацбанка в политической мотивированности. В свою очередь председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в Нацбанке.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль дал оценку политике Нацбанка.

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Теги: Чурий, НБУ, совет нбу
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.06.2020, 16:47
Оценка:  0
гость
Вся страна политически мотивирована. Вспомните великую реформаторку Гонтареву, и где она сейчас?
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