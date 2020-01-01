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Курс валют на 1 июля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

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Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля.
Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 июля на отметке в 26,67 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 29,87 грн. Это на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 1 июля:

  • 100 долларов США - 2667 грн (-2 коп.)
  • 100 евро - 2987 грн (-8 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля
НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля
НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.

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Теги: курс валют, НБУ, гривна, доллар, евро
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