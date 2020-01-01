Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30% - Кабмин
Уровень теневой экономики в Украине в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Согласно сообщению, по сравнению с 2018 годом показатель теневой экономики уменьшился на 3 процентных пункта.
“Продолжается тенденция по снижению уровня теневой экономики. В то же время, остается непреодолимым ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине“, - говорится в сообщении.
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Среди таких факторов в Минэкономики, в частности, выделяют:
- низкий уровень защиты прав собственности;
- несовершенство судебной системы страны;
- высокий уровень коррупции в стране;
- сохранение вызовов обеспечению стабильного функционирования финансовой системы страны;
- наличие территорий, неподконтрольных правительству.
В ведомстве отмечают, что преодолеть теневую экономику лишь путем введения административных мер невозможно. Поэтому политика детенизации должна базироваться на принципах поощрения к ведению легального бизнеса. Среди таких в ведомстве выделяют:
- устранение первопричин, которые предопределяют уход экономических агентов в тень;
- предупреждение применения экономическими агентами недобросовестных действий, которые носят преступный и/или антиобщественный характер.
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“Основным условием эффективности политики по детенизации экономики является наличие доверия общества к действиям власти“, - подытожили в министерстве.
Напомним, что по информации одного из инсайдерских Telegram-каналов месячный оборот конвертационных центров в Украине превышает 25 млрд. грн.
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