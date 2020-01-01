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Укрзализныця переводит часть сотрудников на 4-дневку

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Сокращение рабочей недели для отдельных работников в компании называют вынужденным шагом.
Укрзализныця переводит часть сотрудников на 4-дневку
Укрзализныця переводит часть сотрудников на 4-дневку
depositphotos.com

АО “Укрзализныця“ переводит часть сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, 1 июля 2020 года на 4-дневную рабочую неделю перейдут сотрудники аппаратов управлений центрального офиса Укрзализныци, региональных филиалов, а также инженерно-технические работники.

При этом сотрудников, работающих по сменному графику, занятых на капитальных работах, технических работников и обслуживающий персонал введение неполной рабочей недели не коснется.

По словам и.о. председателя правления АО “Укрзализныця“ Ивана Юрика, сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено работникам. а Уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

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“Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной“, - сказал руководитель Укрзализныци.

Напомним, что Укрзализныця откладывает выплату в бюджет 750 млн грн.

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Теги: Укрзализныця, сокращения, рабочая неделя
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