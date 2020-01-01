Укрзализныця переводит часть сотрудников на 4-дневку

Сокращение рабочей недели для отдельных работников в компании называют вынужденным шагом.

АО “Укрзализныця“ переводит часть сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Об этом сообщается на сайте компании.

Читай также: Дело на 100 млн: УЗ закупала краденные, кустарные и “бэушные“ запчасти

Согласно сообщению, 1 июля 2020 года на 4-дневную рабочую неделю перейдут сотрудники аппаратов управлений центрального офиса Укрзализныци, региональных филиалов, а также инженерно-технические работники.

При этом сотрудников, работающих по сменному графику, занятых на капитальных работах, технических работников и обслуживающий персонал введение неполной рабочей недели не коснется.

По словам и.о. председателя правления АО “Укрзализныця“ Ивана Юрика, сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено работникам. а Уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

Читай также: В Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки

“Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной“, - сказал руководитель Укрзализныци.

Напомним, что Укрзализныця откладывает выплату в бюджет 750 млн грн.