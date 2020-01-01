НБУ получил новые полномочия: Все подробности

В Нацбанке обещают уделять особое внимание надлежащей защите прав клиентов финансовых учреждений.

Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Читай также: ПриватБанк, Гонтарева и Сплит: Основные тезисы Рожковой

Согласно сообщению, целью реформы, известной как “сплит“, является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине. При этом особое внимание должно быть уделено надлежащей защите прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений.

“Регулирование каждого сегмента рынка будет отличаться в зависимости от того, привлекает ли финансовое учреждение средства клиентов. Если да - к таким учреждениям будет больше внимания. Низкорисковые сегменты небанковских финансовых услуг наоборот даже ждет дерегуляция“, - отметили в НБУ.

Читай также: НБУ разъяснил “закон о сплите“: Подробности

В частности, согласно сообщению регулятора, будут усовершенствованы требования к лицензированию, оценке платежеспособности и ликвидности небанковских финучреждений.

“Национальный банк убежден, что в результате выстраивания новой модели регулирования будут созданы условия для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей, которые обеспечат устойчивость финансовой системы, развитие небанковского рынка и защиту прав и интересов его клиентов“, - резюмировали в НБУ.

Напомним, 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон №1069-2, которым внесла изменения в законодательство по государственному регулированию рынков финансовых услуг (так называемый “закон о сплите“).