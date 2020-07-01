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Россия существенно увеличила транзит газа через Украину

Комментариев: 6
В Операторе ГТС Украины объясняют рост объемов прокачки остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток".
Россия существенно увеличила транзит газа через Украину
Россия существенно увеличила транзит газа через Украину
depositphotos.com

Россия за два предыдущих месяца существенно увеличила транзит газа по южной ветке газотранспортной системы Украины. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС.

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Согласно сообщению, в июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле.

Россия существенно увеличила транзит газа через Украину
Россия существенно увеличила транзит газа через Украину
tsoua.com

“Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода “Турецкий поток“ с 23 по 28 июня“, - говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что в этот период средний режим прокачки в трансбалканском направлении увеличился с 0,2 до 4 млн кубометров в сутки.

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“Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от “Турецкого потока“ или любого другого обходного газопровода“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала года доходы России от поставки нефти упали на четверть, а от поставок газа - вполовину.

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Теги: ГТС Украины, транзит газа, Турецкий поток
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  01.07.2020, 13:11
Оценка:  +1
гость
Хахахахахааааааа!!!
Германия подписала газовую директиву по СП-2!
Эрдоган вставил пистон в жопу кацапстану с "Турецким потоком"
Польша хитро вы...бала кацапстан с "Baltic Pipe"
М0ск0витскую падаль обложили со всех сторон, как сраных волков
БРОКЕР_666    01.07.2020, 13:17
Оценка:  0
БРОКЕР_666
не забывай что ещё и китайцы кинули ордынцев с "силой сибири"
гость  (аноним)  01.07.2020, 13:08
Оценка:  +1
гость
КАЦАПЫ, ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ? ГДЕ ЛОГИКА?
И ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ОТРЕЗАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, КОТОРОЕ УКРАИНА ВАМ ПОСТАВЛЯЛА?
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПИ..ДЕТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ СДЕЛАЛА УКРАИНА!
гость  (аноним)  01.07.2020, 13:06
Оценка:  +1
гость
САЙТ КАНАДСКОГО БЛОГЕРА, ПОДЖИГАТЕЛЯ КАЦАПСКИХ ПЕРДАКОВ:
https://www.youtube.com /channel/UCnPkjjM9Mw_lhNM3Tm6TDLA
гость  (аноним)  01.07.2020, 13:05
Оценка:  +1
гость
САЙТ БЕЛАРУСКОГО БЛОГЕРА, ПОДЖИГАТЕЛЯ КАЦАПСКИХ ПЕРДАКОВ

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гость  (аноним)  01.07.2020, 13:04
Оценка:  +1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

НАШИ АМЕРИКАНСКИЕ БРАТЬЯ ХИТРО ВЫЕ.Б.АЛИ КАЦАПСКУЮ ПАДАЛЬ С СП-2!
ТЕПЕРИЧА, М0СК0ВИТСКАЯ МРАЗЬ ВЫНУЖДЕНА СТОЯТЬ РАКОМ ПЕРЕД УКРАИНОЙ
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