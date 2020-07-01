Россия существенно увеличила транзит газа через Украину
Россия за два предыдущих месяца существенно увеличила транзит газа по южной ветке газотранспортной системы Украины. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС.
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Согласно сообщению, в июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле.
“Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода “Турецкий поток“ с 23 по 28 июня“, - говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что в этот период средний режим прокачки в трансбалканском направлении увеличился с 0,2 до 4 млн кубометров в сутки.
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“Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от “Турецкого потока“ или любого другого обходного газопровода“, - говорится в сообщении.
Напомним, что с начала года доходы России от поставки нефти упали на четверть, а от поставок газа - вполовину.
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НАШИ АМЕРИКАНСКИЕ БРАТЬЯ ХИТРО ВЫЕ.Б.АЛИ КАЦАПСКУЮ ПАДАЛЬ С СП-2!
ТЕПЕРИЧА, М0СК0ВИТСКАЯ МРАЗЬ ВЫНУЖДЕНА СТОЯТЬ РАКОМ ПЕРЕД УКРАИНОЙ