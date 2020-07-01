В Операторе ГТС Украины объясняют рост объемов прокачки остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток".

Россия за два предыдущих месяца существенно увеличила транзит газа по южной ветке газотранспортной системы Украины. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС.

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Согласно сообщению, в июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле.

Россия существенно увеличила транзит газа через Украину tsoua.com

“Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода “Турецкий поток“ с 23 по 28 июня“, - говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что в этот период средний режим прокачки в трансбалканском направлении увеличился с 0,2 до 4 млн кубометров в сутки.

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“Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от “Турецкого потока“ или любого другого обходного газопровода“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала года доходы России от поставки нефти упали на четверть, а от поставок газа - вполовину.