Нафтогаз перечислил в госбюджет рекордную сумму

Общая сумма перечисленных дивидендов за 2019 год составила больше 48 млрд грн.

НАК “Нафтогаз Украины“ перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 миллиарда гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

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“В июне этого года “Нафтогаз“ заплатил в государственный бюджет второй дивидендный платеж в сумме 39,625 миллиарда гривен“, - написал он.

По словам Коболева, таким образом, в дополнение к первому платежу в сумме 8,5 миллиарда гривен, который был уплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов группы за 2019 год составляет 48,125 миллиарда гривен.

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На сайте компании отмечается, что это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании. Она в 2,4 раза превысила аналогичные выплаты Нафтогаза в госбюджет за 2018 год.

Напомним, что с начала года Нафтогаз уплатил в госбюджет 31 млрд грн налогов.