Дороже всего госбюджету обходятся медикаменты, медицинские изделия и расходные материалы.

В Минфине отчитались о расходах на борьбу с COVID: Сколько уже потрачено Державне агентство резерву України

В Украине на предотвращение распространения COVID-19 уже потрачено более 3,2 миллиарда гривен бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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“По данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня 2020 года за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 миллиарда гривен: 911 миллионов гривен из госбюджета и 2,336 миллиарда гривен из местных бюджетов“, - говорится в сообщении.

В Минфине уточнили, что за июнь на предотвращение и противодействие коронавирусу потрачено 624 миллиона гривен.

В Минфине отчитались о расходах на борьбу с COVID: Сколько уже потрачено Министерство финансов Украины

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Наибольшая часть расходов, выделенных на борьбу с COVID-19, согласно данным Госказначейства, пришлась на покупку медикаментов, медицинских изделий и расходных материалов - 1,27 млрд грн.

Покупка медоборудования уже обошлась госбюджету в 1,14 млрд грн, еще 626,8 млн грн потрачено на маски, антисептики и экспресс-тесты.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести аудит расходов на борьбу с COVID-19.