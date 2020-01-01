Курс валют на 2 июля: доллар и евро дорожают

Нацбанк установил официальный курс валют на 2 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 2 июля на отметке в 26,77 грн. Таким образом американская выросла в цене на 10 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 29,99 грн. Это на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 2 июля:

100 долларов США - 2677 грн (+10 коп.)

100 евро - 2999 грн (+12 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 2 июля НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 2 июля НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.