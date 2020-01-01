Ощадбанк перечислил дивиденды в госбюджет: Озвучена сумма

В государственную казну поступило 30% прибыли Ощадбанка за 2019 год.

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет АО “Ощадбанк“ за 2019 год. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании украинского правительства.

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Согласно отчету, по результатам деятельности в 2019 году банк получил чистую прибыль в сумме 255,16 миллиона гривен.

“Базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году для АО “Ощадбанк“ был установлен на уровне 30%“, - напоминают в Министерстве финансов.

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Таким образом, согласно данным Минфина, в государственный бюджет поступило 76,548 миллиона гривен в виде дивидендов от деятельности АО “Ощадбанк“ в 2019 году.

Напомним, что новым руководителем Ощадбанка станет Сергей Наумов. Ранее он занимал аналогичную должность в банке “Пиреус”.