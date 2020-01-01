Известно, кто может занять пост главы НБУ

НБУ может возглавить нынешний руководитель государственного Укргазбанка.

Якова Смолия на должности председателя Национального банка Украины может заменить действующий глава правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на собеседника в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налогоовй и таможенной политики из фракции Слуга народа.

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Согласно сообщению, аналогичную информацию изданию также озвучил заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция “Голос“).

Кроме того, собеседник издания в руководстве Офиса президента “отметил, что речь действительно идет о нынешнем руководителе госбанка, однако не уточнил его фамилии“.

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Также сообщается, что по предварительной информации источников голосование в парламенте за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ должно состояться в пятницу, 3 июля.

Что известно про Кирилла Шевченко

Кирилл Шевченко - экономист по образованию. Должность председателя правления Укргазбанка занимает с мая 2015 года. До этого был первым заместителем руководителя этого банка. В 1995-2006 гг. Шевченко работал на руководящих должностях в банке “Финансы и кредит“. В свое время был председателем правления Государственного ипотечного учреждения и советником премьер-министра Украины.

Напомним, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту страны заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.