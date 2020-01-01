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Известно, кто может занять пост главы НБУ

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НБУ может возглавить нынешний руководитель государственного Укргазбанка.
Известно, кто может занять пост главы НБУ
Известно, кто может занять пост главы НБУ
facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

Якова Смолия на должности председателя Национального банка Украины может заменить действующий глава правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на собеседника в комитете Верховной Рады по вопросам  финансов, налогоовй и таможенной политики из фракции Слуга народа.

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Согласно сообщению, аналогичную информацию изданию также озвучил заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция “Голос“). 

Кроме того, собеседник издания в руководстве Офиса президента “отметил, что речь действительно идет о нынешнем руководителе госбанка, однако не уточнил его фамилии“.

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Также сообщается, что по предварительной информации источников голосование в парламенте за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ должно состояться в пятницу, 3 июля.

Что известно про Кирилла Шевченко

Кирилл Шевченко - экономист по образованию. Должность председателя правления Укргазбанка занимает с мая 2015 года. До этого был первым заместителем руководителя этого банка. В 1995-2006 гг. Шевченко работал на руководящих должностях в банке “Финансы и кредит“. В свое время был председателем правления Государственного ипотечного учреждения и советником премьер-министра Украины.

Напомним, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту страны заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

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Теги: Укргазбанк, Смолий, НБУ
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