Украина отменила выпуск евробондов на $1,75 млрд: Что произошло

Эксперты связывают решение Минфина с отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под 7,3% годовых. Об этом сообщается на сайте пан-европейской фондовой биржи.

Читай также: Кабмин обсуждает с международными партнерами реструктуризацию госдолга

“Украина, представленная министром финансов Украины, приняла решение не продолжать предлагаемое долларовое размещение сроком до 2033 года“, - говорится в сообщении.

По мнению британского экономиста Тимоти Эша, такое решение было правильным, так как в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия покупатели украинских евробондов могли бы терять около 5-10% ежедневно.

Эш прогнозирует, что в таком случае в будущем инвесторы вряд ли охотно предоставили Украине новый займ. В то же время, по словам эксперта, Украина может провести размещение евробондов после того, как ситуация в Нацбанке стабилизируется.

Читай также: Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ

Размещение новых евробондов могло бы стать первым выходом Украины на международные рынки капитала с начала экономического кризиса, связанного с COVID-19.

Напомним, что в конце мая Министерство финансов Украины погасило еврооблигации под гарантии США на сумму более $1 млрд.