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Украина отменила выпуск евробондов на $1,75 млрд: Что произошло

Комментариев: 2
Эксперты связывают решение Минфина с отставкой главы НБУ Якова Смолия.
Украина отменила выпуск евробондов на $1,75 млрд: Что произошло
Украина отменила выпуск евробондов на $1,75 млрд: Что произошло
depositphotos.com

Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под 7,3% годовых. Об этом сообщается на сайте пан-европейской фондовой биржи.

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“Украина, представленная министром финансов Украины, приняла решение не продолжать предлагаемое долларовое размещение сроком до 2033 года“, - говорится в сообщении.

По мнению британского экономиста Тимоти Эша, такое решение было правильным, так как в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия покупатели украинских евробондов могли бы терять около 5-10% ежедневно.

Эш прогнозирует, что в таком случае в будущем инвесторы вряд ли охотно предоставили Украине новый займ. В то же время, по словам эксперта, Украина может провести размещение евробондов после того, как ситуация в Нацбанке стабилизируется.

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Размещение новых евробондов могло бы стать первым выходом Украины на международные рынки капитала с начала экономического кризиса, связанного с COVID-19.

Напомним, что в конце мая Министерство финансов Украины погасило еврооблигации под гарантии США на сумму более $1 млрд.

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Теги: евробонды, Минфин, еврооблигации, инвесторы, НБУ
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    02.07.2020, 12:35
Оценка:  -1
zadneprohodchik
куясе под 7,3 в евро я могу вам под 5 годовых одолжить
CCS    02.07.2020, 12:22
Оценка:  0
CCS
Євробонди під 7,3% - це нормально. А кредити МВФ під 1,5% - це здирництво "соросят"! Так, звісно! Який же ми мудрий народ, українці!
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