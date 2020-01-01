Отставка Смолия: появилась реакция МВФ

В Фонде ожидают, что новый глава НБУ обеспечит независимость регулятора.

Независимость НБУ находится в центре новой программы Украины с Международным валютным фондом и должна быть обеспечена преемником Якова Смолия. Об этом говорится в заявлении МВФ в связи с отставкой Смолия с должности председателя Нацбанка.

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В частности, в Фонде отметили, что за время руководства Смолия в Украине были достигнуты большие успехи в вопросе ценовой стабильности.

“Это говорит о том, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики. Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой фондом, и почему она должна поддерживаться при новом главе“, - отметили в МВФ.

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Ранее послы G7 заявили, что независимый Нацбанк является фундаментальным достижением для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.

Напомним, что 1 июня глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.