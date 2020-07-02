В Украине грядет еще одна громкая отставка: Подробности

Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке, а позже отозвал его.

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке, однако позже отозвал его. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор Цензор Юрий Бутусов.

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По его словам, заявление об отставке Терентьев написал в среду в Офисе президента под давлением Владимира Зеленского.

Уже в четверг Бутусов опубликовал фото заявления Терентьева на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления об отставке.

“Прошу не рассматривать заявление от 01 июля 2020 года и не вносить его в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильных комитетов“, - написал глава АМКУ.

В Украине грядет еще одна громкая отставка facebook.com/butusov.yuriy

“Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп “Слуг народа“, - написал Бутусов.

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Одной из причин конфликта главы АМКУ и президента журналист называет борьбу за контроль розничного рынка сигарет. В ней Зеленский поддержал монополиста - компанию “Тэдис“.

Напомним, что 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку.