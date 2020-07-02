Гривна резко дешевеет после отставки Смолия

Курс продажи доллара в банках вырос на 47 копеек, евро подорожал на 58 копеек.

Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках в четверг вырос на 29,40 коп и составляет 26,86 грн.

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Продать доллар можно в среднем на 46,67 коп дороже, чем в среду, - за 27,28 грн. Средний курс покупки наличного евро поднялся на 37 коп - до 29,95 грн. Средний курс продажи увеличился на 58 коп - до 30,69 грн.

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Минимальный курс покупки евро зафиксирован на уровне 29,30 грн, максимальный - 30,30 грн. Минимальный курс продажи - 30,1 грн, максимальный - 31,00 грн.

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В обменниках доллар в среднем подорожал на 20 коп - до 26,93 грн. Средний курс продажи вырос на 24 коп - до 27,03 грн. Евро в пунктах обмена валют прибавил в цене 17 коп - до 30,10 грн. Продать евро в среднем можно на 33 коп дороже - за 30,30 грн.

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Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.