У Зеленского рассказали, почему ушел Смолий
К решению Якова Смолия уйти в отставку с поста главы НБУ могла привести проблема с построением коммуникаций у руководства Нацбанка. Об этом в комментарии Сегодня сказал советник президента Украины Олег Устенко.
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По его словам, причиной решения Смолия не было политическое давление, а уход руководителя любого ведомства с поста - “это абсолютно рабочий процесс“.
“С громким заявление по поводу того, что оказывается политическое давление, я бы поспорил. Потому что в нескольких заявлениях президента, в которых он касался вопросов, связанных с НБУ, он всегда говорил, что Нацбанк - это абсолютно независимая институция, работающая автономно. Поэтому тут я каких-то особых проблем не вижу“, - сказал Устенко.
По его мнению, основные трудности возникли из-за проблем коммуникационного характера у руководства НБУ, которые не связаны с Офисом президента.
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“Они как-то остались в старых реалиях, не считая особо нужным выстраивать коммуникационную политику по-новому. Поэтому возникали периодически разговоры и недопонимание и в экспертной среде, и в депутатской“, - сказал советник президента.
При этом, по словам Устенко, единственная глобальная цель Нацбанка - обеспечение нормального уровня инфляции, и с этой задачей регулятор справляется.
Напомним, что 1 июня глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.
Полная версия правил
Во-вторых, Коломойский собирается прибрать НацБанк к своим рукам, через приватизацию. ЗЕлупа и Ермак уже над этим работают.