У Зеленского рассказали, почему ушел Смолий

Советник президента не считает, что причиной отставки Смолия стало политическое давление.

К решению Якова Смолия уйти в отставку с поста главы НБУ могла привести проблема с построением коммуникаций у руководства Нацбанка. Об этом в комментарии Сегодня сказал советник президента Украины Олег Устенко.

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По его словам, причиной решения Смолия не было политическое давление, а уход руководителя любого ведомства с поста - “это абсолютно рабочий процесс“.

“С громким заявление по поводу того, что оказывается политическое давление, я бы поспорил. Потому что в нескольких заявлениях президента, в которых он касался вопросов, связанных с НБУ, он всегда говорил, что Нацбанк - это абсолютно независимая институция, работающая автономно. Поэтому тут я каких-то особых проблем не вижу“, - сказал Устенко.

По его мнению, основные трудности возникли из-за проблем коммуникационного характера у руководства НБУ, которые не связаны с Офисом президента.

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“Они как-то остались в старых реалиях, не считая особо нужным выстраивать коммуникационную политику по-новому. Поэтому возникали периодически разговоры и недопонимание и в экспертной среде, и в депутатской“, - сказал советник президента.

При этом, по словам Устенко, единственная глобальная цель Нацбанка - обеспечение нормального уровня инфляции, и с этой задачей регулятор справляется.

Напомним, что 1 июня глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.