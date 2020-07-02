Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 3 июля: гривна обвалилась после отставки Смолия

Комментариев: 2
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июля.
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 июля на отметке в 27,18 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 41 копейку. Об этом сказано на сайте НБУ.

Читай также: Каким будет курс доллара: Эксперты дали прогноз на лето

Евро при этом установлен на отметке 30,66 грн. Это на 67 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 3 июля:

  • 100 долларов США - 2718 грн (+41 коп.)
  • 100 евро - 3066 грн (+67 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 3 июля: гривна обвалилась после отставки Смолия
Курс валют на 3 июля: гривна обвалилась после отставки Смолия
НБУ

Курс валют на 3 июля: гривна обвалилась после отставки Смолия
Курс валют на 3 июля: гривна обвалилась после отставки Смолия
НБУ

Напомним, что 1 июня глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.

Поделись:
Теги: курс валют, НБУ, гривна, доллар, евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.07.2020, 17:13
Оценка:  0
гость
Пока МВФ подкармливает украинский олигархат такого обвала не будет.
Потому_что    02.07.2020, 16:55
Оценка:  0
Потому_что
Даешь доллар по 100 грн., гулять так гулять.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь