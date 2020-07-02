Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 июля на отметке в 27,18 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 41 копейку. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 30,66 грн. Это на 67 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 3 июля:

100 долларов США - 2718 грн (+41 коп.)

100 евро - 3066 грн (+67 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 3 июля: гривна обвалилась после отставки Смолия НБУ

Курс валют на 3 июля: гривна обвалилась после отставки Смолия НБУ

Напомним, что 1 июня глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.