Марченко пояснил отказ от выпуска еврооблигаций ожиданием реакции инвесторов на отставку Смолия.

В Минфине рассказали, почему Украина отменила размещение евробондов facebook.com/minfin.gov.ua

Минфин предоставил международным инвесторам время для оценки влияния возможной отставки главы НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг. Об этом в комментарии Экономической правде заявил министр финансов Сергей Марченко.

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“Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей“, - сказал глава Минфина.

По словам Марченко, министерство продолжит политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком.

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“Министерство финансов отмечает, что остается преданным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и пути продолжения реформ, которые поддерживаются нашими международными партнерами“, - констатировал чиновник.

Напомним, что Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под 7,3% годовых.