Более половины опрошенных считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти.

Больше 60% украинцев не верят в улучшение экономической ситуации - опрос depositphotos.com

Две трети украинцев (64%) считают, что за последние полгода экономическое положение Украины ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг.

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Согласно данным исследования, почти четверть опрошенных (24%) считают, что экономическое положение Украины за первую половину 2020 года не изменилось, еще 9% видят его улучшение.

Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных (50%). 39% не заметили изменений в экономическом положении семьи, 9% - увидели улучшения.

Три четверти украинцев не верят в улучшение экономической ситуации - Опрос ratinggroup.ua

Также, согласно результатам опроса, в ближайшие полгода более трети респондентов (37%) ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% не предвидят изменений, еще 17% считают, что оно улучшится.

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Более половины опрошенных (53%) прогнозируют, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. Почти треть (32%) считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% видят возможной причиной кризиса войну на Донбассе.

Три четверти украинцев не верят в улучшение экономической ситуации - Опрос ratinggroup.ua

Опрос проведен 24-28 июня 2020 года Социологической группой “Рейтинг“ среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в форме интервью. Опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, что рейтинг “Слуг народа“ провалился ниже 30%, Зеленского - ниже 35%.