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"У нас все в порядке": министр финансов - об отставке Смолия

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По словам Марченко, изменения в руководстве органов власти не могут расшатать ситуацию в украинской экономике.
"У нас все в порядке": министр финансов - об отставке Смолия
"У нас все в порядке": министр финансов - об отставке Смолия
Скриншот

Отставка главы НБУ Якова Смолия лишь временно пошатнула экономическую ситуацию в стране.  Об этом в эфире 1+1 заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, любые изменения в руководстве органов государственной власти не могут расшатать ситуацию в украинской экономике.

“У нас все в порядке. У нас есть макроэкономическая стабильность. У нас выполняется бюджет. Мы прошли пиковую кризисную ситуацию. У нас план поступлений налоговый, например, увеличен на 6 миллиардов гривен. То есть мы говорим о том, что схемы по НДС, которые работали в предыдущие месяцы, уже сейчас не работают. Я с оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее“, - сказал чиновник.

День этот закончится, все успокоятся, курсовая стабильность успокоится - и все будет у нас в порядке. Я не вижу никаких оснований для паники и никаких оснований для того, чтобы мы сказали, что у нас происходит что-то не так. Мы все сделаем.

По словам Марченко, упреки в адрес правительства со стороны оппонентов являются безосновательными.

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“Никаких оснований сомневаться в том, что мы профинансируем дефицит, выполним доходную часть бюджета, обеспечим выплату заработных плат и пенсий, нет. Я вам четко гарантирую“, - пообещал глава Минфина.

Напомним, глава финансового комитета Данил Гетманцев заявил, что уход Якова Смолия с поста председателя НБУ не повлияет на валютный рынок в Украине.

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Теги: Минфин, Марченко, курс гривны, экономическая ситуация
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