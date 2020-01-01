Нефть на мировых рынках дешевеет из-за второй волны COVID-19

Накануне количество новых заболевших коронавирусом в США превысило 50 тысяч.

Мировые цены на элитные марки нефти в пятницу ощутимо снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,11% - до 42,66 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,11% - до 40,20 доллара за баррель.

По мнению экспертов, опасения инвесторов вызывает резкое увеличение количества заболевших COVID-19 в США. Накануне их число увеличилось более чем на 50 тысяч. При этом множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах.

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При этом аналитики отмечают: на рынке растет уверенность в том, что ослабление ограничений на поездки и бизнес увеличит спрос на топливо. Однако прогрессирующая пандемия может подорвать это восстановление.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.