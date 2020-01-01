Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефть на мировых рынках дешевеет из-за второй волны COVID-19

Комментариев: 0
Накануне количество новых заболевших коронавирусом в США превысило 50 тысяч.
Нефть на мировых рынках дешевеет из-за второй волны COVID-19
Нефть на мировых рынках дешевеет из-за второй волны COVID-19
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в пятницу ощутимо снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,11% - до 42,66 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,11% - до 40,20 доллара за баррель.

По мнению экспертов, опасения инвесторов вызывает резкое увеличение количества заболевших COVID-19 в США. Накануне их число увеличилось более чем на 50 тысяч. При этом множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

При этом аналитики отмечают: на рынке растет уверенность в том, что ослабление ограничений на поездки и бизнес увеличит спрос на топливо. Однако прогрессирующая пандемия может подорвать это восстановление.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь