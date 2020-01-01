Государственные закупки на проведение дорожных работ провели без аукциона.

"Строителей" Окружной в Киеве подозревают в многомиллионной растрате depositphotos.com

Прокуратура Киева принимает меры по предупреждению безосновательной растраты 354 миллионов гривен бюджетных средств на строительстве Большой Окружной дороги в Киеве. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

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Согласно сообщению, в апреле 2020 года коммунальным предприятием “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева“ осуществлялась закупка услуг по выполнению дополнительных работ по строительству отрезка Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км на общую сумму 354,2 млн грн.

“При этом коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства“, - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег.

“Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании незаконным, отмене решения тендерного комитета и признании недействительным заключенного договора“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках программы “Большая стройка“ в Украине вскоре откроются новые отремонтированные дороги к курортам на Черном и Азовском морях.