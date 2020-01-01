Основной причиной критики Смолия стала жесткая монетарная политика НБУ.

Отставка Якова Смолия: за что критиковали и хвалили главу НБУ НБУ

Наиболее распространенной причиной для критики Якова Смолия на посту председателя Национального банка Украины была жесткая монетарная политика регулятора. Об этом говорится в материале Укринформ “Яков Смолий: 1126 дней во главе НБУ - победы и поражения“.

Читай также: “У нас все в порядке“: министр финансов - об отставке Смолия

Авторы отмечают, что результатом такой политики НБУ стал высокий курс гривны и создавшиеся в связи с этим проблемы украинских экспортеров.

Также объектом критики Смолия на должности главы Нацбанка стало слишком медленное понижение учетной ставки.

Отставка Якова Смолия: за что критиковали и хвалили главу НБУ Укринформ

“Высокая ставка - это невозможность для коммерческих банков выдавать кредиты населению и бизнесу под приемлемые проценты“, - говорится в материале.

Читай также: У Зеленского рассказали, почему ушел Смолий

Также авторы указывают, что уровень инфляции в Украине во время каденции Смолия был слишком низким.

Отставка Якова Смолия: за что критиковали и хвалили главу НБУ Укринформ

“Сверхнизкая инфляция даже во времена кризиса - 2% за первое полугодие 2020 года радует только тех, кто ничего не понимает в экономике. Если она, по крайней мере, вдвое выше в годовом измерении 7-8% - это топливо для разгона экономики, стимул для инвесторов“, - пишут авторы.

Читай также: Гривна резко дешевеет после отставки Смолия

За что хвалили Смолия

Высокая учетная ставка помогла Нацбанку уменьшить инфляцию в Украине с 9,8% в 2018 году до 4,2% в 2019-м, а в 2020 году, в разгар коронакризиса инфляция вообще упала ниже 2%.

Стабильный курс гривны даже во время кризиса - это в первую очередь доверие к стране и ее финансовой системе. И не только населения (объемы депозитов выросли), но и международных финансовых институций.

Золотовалютные запасы НБУ превысили $28 млрд. Это - рекорд с 2014 года.

Отставка Якова Смолия: за что критиковали и хвалили главу НБУ Укринформ

Напомним, что 1 июля Яков Смолий написал заявление об увольнении с должности председателя Национального банка Украины по собственному желанию.