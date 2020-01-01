Нацбанк установил официальный курс валют на 6 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 6 июля на отметке в 27,17 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 1 копейку. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 30,51 грн. Это на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 6 июля:

100 долларов США - 2717 грн (-1 коп.)

100 евро - 3051 грн (-15 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 6 июля: гривна после обвала отыгрывает позиции НБУ

Курс валют на 6 июля: гривна после обвала отыгрывает позиции НБУ

Напомним, что 1 июня глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.