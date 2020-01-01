Почти для половины населения основной проблемой остается нехватка денег.

"Не влезать в долги": украинцы перечислили свои главные проблемы depositphotos.com

В июне 2020 года 41,8% украинцев назвали главной проблемой “нехватку денег, чтобы жить нормально и не влезать в долги“. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

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В компании сообщили, что по данным на март 2020 года эта проблема беспокоила только 31% украинцев.

Также по сравнению с мартом существенно выросла обеспокоенность военным противостоянием на Востоке Украины (с 34,9% до 39,7%), безработицей (с 20,8% до 28,7%) и безразличием власти к проблемам простых граждан (с 23,6% до 27,4%).

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При этом снизилась обеспокоенность коррупцией (с 36,9% до 32,9%), инфляцией (с 35,7% до 32,5%), а также кризисом государственного управления (с 31,8% до 23,2%).

“Несмотря на вспышку эпидемии СOVID-19, обеспокоенность низким уровнем медицинского обслуживания осталась на уровне марта (28,4%). Также снизилась обеспокоенность преступностью и неудовлетворительной работой правоохранительных органов (с 13,6% до 10,1%)“, - говорится в результатах опроса.

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Исследование было проведено на базе Омнибуса Info Sapiens - ежемесячного опроса по выборке, репрезентативной населению Украины в возрасте от 16 лет. Теоретическая статистическая погрешность для общей ежемесячной выборки в 1000 респондентов не превышает 3,1%. Даты проведения опроса: мартовская волна 4-19 марта 2020 года, июньская волна 10-26 июня 2020 года.

Напомним, что согласно данным одного из недавних соцопросов больше 60% украинцев не верят в улучшение экономической ситуации.