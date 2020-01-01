Рада уволила Смолия

За отставку председателя Нацбанка проголосовали 286 народных депутатов.

Верховная Рада Украины отправила в отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия. За соответствующее постановление проголосовали 286 народных депутатов.

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Перед голосованием Смолий выступил с парламентской трибуны. Он, в частности, заявил, что своей отставкой стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине. По словам Смолия, команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ.

“Однако крайне важно, чтобы их прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец-то наладили эффективное взаимодействие с центральным банком“, - сказал Смолий.

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По его словам, он оставляет Национальный банк целостной институцией со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой.

“Я ухожу с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность“, - резюмировал Смолий.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Свое решение он объяснил политическим давлением, оказываемым на руководство НБУ.