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Мировые цены на нефть "застыли"

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Опасения инвесторов вызывает резкое увеличение числа заболевших COVID-19 в США.
Мировые цены на нефть "застыли"
Мировые цены на нефть "застыли"
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок не претерпели значительных изменений. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:43 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,54% - до 43,03 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,49% - до 40,45 доллара за баррель.

Опасения инвесторов вызывает резкое увеличение числа заболевших COVID-19 в США. Так, только за первые четыре дня июля в 15 американских штатов было сообщено о рекордном росте количества новых случаев заражения коронавирусом.

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По мнению аналитиков, если такая тенденция продолжится, спрос на нефть будет снижаться, поскольку люди предпочтут оставаться дома.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.07.2020, 10:11
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гость
Прыщавая жертва расийских пидафилов ждём тваи гавнокаминтов атажки Кул нaxyй ахахаха
гость  (аноним)  06.07.2020, 10:10
Оценка:  0
гость
Карочи прикол залител вчира. Бухали на сауни и телачик eбaли. Я пирибрал с водкой и пивком и када расходились я сдуру yeбал чикушку с гарла. А расплачиваться я должин был. Карочи падхажу к админше на рицешин начинаю бобло давать и как бливанул на админшу.ахахаахха.забливал там всю стойку, ахахаха
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