Зеленский не видит необходимости сдерживать курс гривны

Президент продолжает консультации относительно кандидатуры нового главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский не видит необходимости в сдерживании курса гривны. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщают Українські Новини.

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По словам Зеленского, курс национальной валюты должен формироваться текущими тенденциями рынка.

“Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать, если честно. Это такая дискуссия тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны мы сдерживать или не должны. Или мы все-таки в рыночных условиях“, - сказал президент.

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Также Зеленский сообщил, что он провел встречи с руководителями украинских государственных банков, а также с заместителями председателя НБУ и главами коммерческих банков с целью составления списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Напомним, что 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение он пояснил политическим давлением.