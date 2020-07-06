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Зеленский не видит необходимости сдерживать курс гривны

Комментариев: 2
Президент продолжает консультации относительно кандидатуры нового главы НБУ.
Зеленский не видит необходимости сдерживать курс гривны
Зеленский не видит необходимости сдерживать курс гривны
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не видит необходимости в сдерживании курса гривны. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщают Українські Новини.

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По словам Зеленского, курс национальной валюты должен формироваться текущими тенденциями рынка.

“Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать, если честно. Это такая дискуссия тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны мы сдерживать или не должны. Или мы все-таки в рыночных условиях“, - сказал президент.

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Также Зеленский сообщил, что он провел встречи с руководителями украинских государственных банков, а также с заместителями председателя НБУ и главами коммерческих банков с целью составления списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Напомним, что 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение он пояснил политическим давлением.

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Теги: Зеленский, курс гривны, монетарная политика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.07.2020, 11:24
Оценка:  +1
гость
Как-то при пяти за гривну жили, при восьми тоже этим же олигархам хватало, а сейчас при 27 уже не хватает. Сейчас же запоете типа курс повысился, значит цены на газ повысились, значит как раз к сезону отопление о горячая вода скаконут и все, что так или иначе к баксу привязано.
гость  (аноним)  06.07.2020, 11:21
Оценка:  +2
гость
Все правильно. Зачем его сдерживать, разогнать и пусть дальше богатеют богатые за счет пересчета стоимости всего по более высокому курсу и беднеют бедные, потому что они это и оплатят. Дают пару копеек повышений с барского плеча и тут же забирают пару гривен за счет разгона курса и инфляции.
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