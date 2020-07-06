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У Яценюка ответили на слухи о его назначении главой НБУ

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Лидер "Народного фронта" не рассматривает вариант своего назначения руководителем Нацбанка.
У Яценюка ответили на слухи о его назначении главой НБУ
У Яценюка ответили на слухи о его назначении главой НБУ
Народный фронт/Facebook

Лидер партии “Народный фронт“, экс-премьер-министр Арсений Яценюк не рассматривает возможность своего назначения на должность председателя Национального банка Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

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“Опять понеслись слухи и посыпались “заказухи“ о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Мы уже неоднократно опровергали эти слухи - и в мае 2017 года, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го, и в марте 2020-го“, - написала пресс-секретарь.

Лаппо подчеркнула, что Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать возможности назначения главой НБУ.

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Как известно, президент Владимир Зеленский сообщил, что представители банковского сектора предложили несколько кандидатур на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются.

Напомним, что 3 июля Верховна Рада Украины своим постановлением уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ.

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Теги: Яценюк, глава НБУ, назначения
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.07.2020, 11:38
Оценка:  0
гость
Яценюк не рассматривает себя по оной причине: его туда никто не зовет. Если б брали - побежал бы впереди всех.Клоун с рейтингом ниже 1% пытается набить себе цену
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